Сантьяго, , 21:54 — REGNUM Президент Чили Габриэль Борич 4 февраля заявил, что Никарагуа погрузилось в жестокий социально-политический кризис, причиной которого стали репрессии, проводимые режимом Даниэля Ортеги и Росарио Мурильо с 2018 года.

Никарагуа Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В эфире уругвайского радиоканала M24 Radio политик заявил, что апелляции некоторых левых к праву народов на самоопределение не могут оправдать ограничения свободы слова и собраний, ставшие реальностью в Никарагуа.

Политик подтвердил, что он намерен построить левое движение, которое будет «критичным по отношению к самому себе и глубоко демократичным».

Ранее Борич уже выступал с критикой режима Ортеги, заявляя, что выборы 21 ноября в Никарагуа были фарсом, и заверил лидеров оппозиции в этой стране в своей поддержке.

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