Лондон, , 21:43 — REGNUM Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал информацию об интересе к 24-летнему французскому фланговому нападающему каталонской «Барселоны» Усману Дембеле со стороны «пенсионеров».

Томас Тухель Twitter.comPSG

«Мы не контактировали с Усманом Дембеле. У нас нет никаких соглашений. Январское трансферное окно было удачным, я очень доволен. Для нас все было спокойно, а спокойствие — лучшая вещь», — цитирует Томаса Тухеля журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что «Челси» может бесплатно подписать Усмана Дембеле следующим летом, так как соглашение француза с «сине-гранатовыми» истекает 30 июня 2022 года.

В прошедшее зимнее трансферное окно «Челси» отправил в аренду в «Хаддерсфилд» Фаустино Анджорина, проведшего первую половину сезона за московский «Локомотив» на правах аренды. Также в клуб вернулся бразильский фланговый полузащитник Кенеди, выступавший за «Фламенго».