Стокгольм, 4 февраля, 2022, 21:42 — ИА Регнум. Национальный архив Швеции в ответ на запрос патентно-регистрационного ведомства, рекомендовал отказать платёжному сервису «Золотая корона» (KoronaPay) в регистрации товарного знака на шведской территории, поскольку корона на логотипе компании имеет сходство с охраняемым законом изображением короны шведской королевской семьи.

Швеция

По мнению государственного геральдиста Швеции Хенрика Клакенберга, логотип компании в существующем виде ущемляет символику европейских монархий.

«Корону, являющуюся частью товарного знака, легко спутать с охраняемой законом королевской короной, и это придает знаку официальный характер», — передаёт слова Клакенберга чешское издание vinegret.cz.

В компании выразили большое удивление решением Национального архива Швеции, поскольку ранее товарный знак KoronaPay был без проблем зарегистрирован в Испании, Австрии, Германии, Венгрии, Португалии и других странах с большой монархической историей.

Как заявили в компании, решение шведских властей не отразится на операционной деятельности. Там выразили готовность любыми средствами защищать свою позицию по данному вопросу. Компания настаивает, что изображение короны на её логотипе никоим образом не посягает на монархические символы или историческую память каких-либо государств.

«Очевидно, что это условное и упрощенное обозначение короны, которое не схоже с детально описанными историками и геральдистами коронами европейских и других монархий. Корону в логотипе сервиса денежных переводов скорее можно сравнить с обозначением короны в шахматной фигуре короля. Для нас важна преемственность бренда, так как она обеспечивает высокую узнаваемость сервиса среди пользователей по всей Европе», — заявили в компании.

В компании напомнили, что корону в своих логотипах уже много лет используют такие бренды, как Rolex, Starbucks, Royal Canin, Scania, Ritz-Carlton, KLM, Burger King и многие другие.

По мнению юристов, решение Национального архива создаёт опасный прецедент. Компаниям будет нужно тратить больше ресурсов на брендовую аналитику при регистрации товарных знаков в Швеции, что может снизить инвестиционную привлекательность страны.