Висбаден, Германия, , 21:41 — REGNUM Партия американских военных прибыла в Германию в связи с якобы существующим риском «вторжения» России на Украину, сообщает 4 февраля Reuters.

Американские солдаты Цитата из х/ф «Цельнометаллическая оболочка». Реж. Стэнли Кубрик. 1987. США, Великобритания

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Уточняется, что в город Висбаден прибыли военнослужащие 18-го воздушно-десантного корпуса. Они развернут командный пункт «по оказанию поддержки» десантникам в Польше, которые в ближайшее время прибудут из США.

Комментируя это событие, представитель американских военных сказал, что это «первые из двух тысяч солдат, которые прибудут в Европу после объявления Пентагона о переброске дополнительных войск из США в Европу для оказания поддержки нашим союзникам по НАТО».

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