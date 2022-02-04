Манагуа , 4 февраля 2022, 21:51 — REGNUM Никарагуа находится на пути к исключению из Организации американских государств (ОАГ), заявил заместитель государственного секретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс, выступая 4 февраля на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей. Об этом сообщает никарагуанское оппозиционное СМИ La Prensa.

Даниэль Ортега
Даниэль Ортега

Николс напомнил, что Соединенные Штаты ввели санкции против первых лиц Никарагуа после проведения в этой стране всеобщих выборов в ноябре 2021 года, которые президент США Джозеф Байден назвал «пантомимой».

19 ноября 2021 года в Никарагуа заявили о намерении выйти из ОАГ в ответ на резолюцию «Положение в Никарагуа», одобренную Генеральной ассамблеей ОАГ, в которой всеобщие выборы в этой стране были признаны нелегитимными.

«Мы отделяемся от этой организации, прекращая отношения между никарагуанским государством и ОАГ», — заявил министр иностранных Никарагуа Денис Монкада при объявлении решения.

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