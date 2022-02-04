Манагуа , 4 февраля, 2022, 21:51 — ИА Регнум. Никарагуа находится на пути к исключению из Организации американских государств (ОАГ), заявил заместитель государственного секретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс, выступая 4 февраля на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей. Об этом сообщает никарагуанское оппозиционное СМИ La Prensa.

Даниэль Ортега

Николс напомнил, что Соединенные Штаты ввели санкции против первых лиц Никарагуа после проведения в этой стране всеобщих выборов в ноябре 2021 года, которые президент США Джозеф Байден назвал «пантомимой».

19 ноября 2021 года в Никарагуа заявили о намерении выйти из ОАГ в ответ на резолюцию «Положение в Никарагуа», одобренную Генеральной ассамблеей ОАГ, в которой всеобщие выборы в этой стране были признаны нелегитимными.

«Мы отделяемся от этой организации, прекращая отношения между никарагуанским государством и ОАГ», — заявил министр иностранных Никарагуа Денис Монкада при объявлении решения.