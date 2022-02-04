Берлин, 4 февраля, 2022, 22:04 — ИА Регнум. Около 50 климатических активистов кампании «Спасите Эссен» заблокировали несколько участков автобана А100 в Берлине. Об этом сообщает 4 февраля немецкое издание Spiegel.

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«На участке Зеештрассе в направлении Зюльтерштрассе находилось 18 человек. На Якоб-Кайзер-Плац также установлен блокпост с шестью людьми», — сообщила полиция.

С минувшей недели активисты несколько раз перекрывали дороги и автомагистрали — сначала в Берлине, а затем в Гамбурге и Штутгарте. Они призывают принять закон против пищевых отходов и немедленно провести реформу в сельском хозяйстве, чтобы уменьшить выбросы парниковых газов в этой отрасли.