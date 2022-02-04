Талица, Свердловская область, , 21:32 — REGNUM В Талицком районе Свердловской области женщина осуждена за убийство превышении пределов необходимой обороны. Об этом сообщает областное управление СКР.

Нож в крови



По данным следствия, летом двое граждан избили её сожителя, а затем один из нападавших явился к ним домой, взломал двери и ворвался в жилище. Тогда женщина взяла кухонный нож и дважды ударила визитёра в грудь.

Раненый выбежал на улицу и вскоре скончался. Суд назначил даме 1 год 10 месяцев ограничения свободы.