Манчестер, Великобритания, 4 февраля, 2022, 21:32 — ИА Регнум. Как сообщает издание The Sun, «Манчестер Юнайтед» следующим летом намерен подписать 22-летнего центрального защитника каталонской «Барселоны» и сборной Уругвая Рональда Араухо.

«Манчестер Юнайтед»

Также сообщается, что «Манчестер Юнайтед» опережает лондонский «Челси» в борьбе за уругвайского защитника.

В текущем сезоне Рональд Араухо принял участие в шестнадцати турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Севильи» и «Гранады». В рамках Лиги Чемпионов УЕФА уругваец сыграл в пяти матчах группового этапа.

Араухо перешел в «Барселону» 5 октября 2020 года из уругвайского клуба «Бостон Ривер» за 4,7 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость центрального защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.