Вена, , 22:01 — REGNUM В Австрии спасателям удалось освободить 20-летнюю немецкую лыжницу из-под снежной лавины в Тироле. Об этом сообщает 4 февраля немецкое издание Spiegel.

Австрия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Девушка оказалась буквально погребена под лавиной в районе Инсбрук-Ланд и спасена примерно за 15 минут. При этом пострадавшая находилась без сознания. Она была доставлена в больницу, где ей была оказана необходимая помощь.

По данным полиции, девушка, которая путешествовала с двумя другими немецкими лыжниками, вероятно, сама спровоцировала сход лавины. Отмечается, что все трое лыжников были оснащены лавинным датчиком, зондом и лопатой.