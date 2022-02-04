Минск, , 21:23 — REGNUM «Понимаете, деньги довлеют всегда. Жмут в кармане и надо спасти деньги», — завил 4 февраля Александр Лукашенко, рассказывая Владимиру Соловьёву о различиях между ним и украинским коллегой Виктором Януковичем (которого ранее часто называл своим «другом»).

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ведущий популярных российских шоу на это отреагировал так: «Ну какие для Вас деньги? Думаю, когда Вы вышли с автоматом, стало ясно, что Вы готовы умереть, но не уйти, не убежать, не сдаться».

Лукашенко обратился к подробностям августа 2020 года, когда прибыл к президентскому дворцу с автоматом в сопровождении вооружённого несовершеннолетнего сына, когда многотысячная колонна манифестантов покинула кордоны спецназа на подступах к дворцу. Он поведал: «Первое. Они (организаторы массовых беспорядков. — Прим. президентской пресс-службы) подняли этот фейк, что вот, как Янукович, он сбежал, он уже в Ростове, дети улетели. Я — автомат в руки, бронежилет одел, даже шлем забыл надеть. Я же не знал, что это произойдет. Никто не дрожал. Я знал, как действуют наши ребята (правоохранители. — Прим. президентской пресс-службы). Они выполняли все, что я им говорил. Но я им должен показать, что я никуда не сбежал, я здесь. И дети мои тоже. Я сел в вертолет и буквально через несколько минут приземлился там. Автомат был со мной».

Руководитель постсоветской республики поведал также, что резиденция президента (без уточнений, какого из 18), а также место, где он живёт, всегда в такие периоды являются вожделенными для «любого подонка». «Они и планировали нападение на резиденцию. Я исходил из того, что возможно. Если они пошли уже на штурм Дворца Независимости — это большой риск, — сообщил Лукашенко. — И они знали, что это — черта».

Напомним, в 2020 году протестующие против фальсификации президентских выборов и государственного терроризма не планировали штурма президентской резиденции и не шли на её на штурм. Манифестации в Минске носили подчёркнуто мирный характер. Были отмечены безуспешные попытки возведения баррикад. Все погибшие во время событий 2020 года были представлены мирными безоружными манифестантами.

Читайте подробности в обзоре: Самое мощное сопротивление со времён Великой Отечественной: Белоруссия-2020