Манчестер, Великобритания, 4 февраля, 2022, 21:23 — ИА Регнум. 31-летний голкипер «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Испании Давид Де Хеа был признан лучшим игроком прошедшего месяца в Английской Премьер-лиге 2021/22. Об этом 4 февраля сообщили на официальном сайте турнира.

Кирилл Венедиктов Давид Де Хеа

В январе Давид Де Хеа принял участие в четырех турах чемпионата Англии, в которых пропустил четыре мяча. Один поединок с лондонским «Вест Хэмом» испанец отстоял на ноль.

Также сообщается, что Давид Де Хеа стал первым за шесть лет вратарем, ставшим игроком месяца в Английской Премьер-лиге. В феврале 2016 года лучшим игроком месяца становился Фрэйзер Форстер из «Саутгемптона».

За «красных дьяволов» Давид Де Хеа выступает с 1 июля 2011 года после перехода из мадридского «Атлетико» за 25 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость испанского вратаря, по оценкам портала transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.