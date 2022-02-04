Буэнос-Айрес, , 21:40 — REGNUM В столице Аргентины Буэнос-Айресе 4 февраля прошла демонстрация в поддержку Верховного суда. Как сообщает аргентинское новостное агентство La Nation, митинг был организован группой профессоров права, однако в нем приняли участие лидеры оппозиции. На демонстрации можно было увидеть лидеров оппозиции Рикардо Лопеса Мерфи, Фернандо Иглесиаса, Мартина Тетаса и Хосе Луиса Эсперта.

Альберто Фернандес Casarosada.gob.ar

Под аргентинскими флагами и под шум рожков и свистков протестующие провели перед Дворцом судов акцию в защиту разделения властей и независимости судебной власти.

На плакатах митингующих был написан лозунг: «Нет выступлению против Верховного суда».

«Я пришла, потому что устала от того, что правительство делает с учреждениями все, что хочет», — прокомментировала одна из участниц, одной рукой держа флаг, а другой ударяя по кастрюле, свисавшей с ее шеи. Рядом с ней выделялся транспарант: «Муссолини отправился на виселицу, Чаушеску (sic!) тоже, теперь очередь Фернандеса».

Румынский коммунистический диктатор Николае Чаушеску вместе с женой были расстреляны в 1989 году после трехчасового заседания наспех созванного военного трибунала. Кадры их расстрела были показаны по центральному телевидению.

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