Москва, , 21:53 — REGNUM Виктора Орбана могли пожурить в беседе, но вряд ли его станут «вызывать на ковёр» после встречи с Владимиром Путиным. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 4 февраля высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Виктор Орбан Kremlin.ru

«Безусловно, НАТО хочет быть единственным выразителем интересов и позиции европейских стран. А когда эти страны проводят самостоятельную внешнюю политику и в это же время не принимают ряд европейских аксиом (мигранты, ЛГБТ, уход от религии и традиций), то начинают вызывать раздражение», — заявил эксперт.

По мнению политолога, Виктор Орбан выступает последовательным сторонником улучшения отношений Венгрии с Россией.

«Вызвать Орбана «на ковёр» в Брюссель означало бы запустить процесс Hungexit'a, с референдумами и полноценным выходом страны из ЕС. По телефону могли конечно пожурить, но перегибать палку не станут. НАТО трещит по швам, и в случае конфликта на Украине вполне ожидаем выход ряда его членов» — заключил Бредихин.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что недавно имел беседу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Перед этим Орбан встречался с Путиным.