Минск, 4 февраля, 2022, 21:19 — ИА Регнум. Александр Лукашенко 4 февраля подписал распоряжение № 22 «О Республиканском совете по исторической политике при администрации президента Республики Беларусь». Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

«Документ подписан в Год исторической памяти в продолжение последовательной политики сохранения правды о героическом прошлом белорусского народа, формирования историко-государственного мировоззрения, укрепления историко-культурной и духовно-этической общности белорусов», — сказано в официальном комментарии.

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Совет «станет постоянно действующим межведомственным консультативным и координирующим органом по проведению единой государственной политики в сфере исторической памяти», уверены в президентской администрации. Он будет действовать «на общественных началах».

«Республиканский совет по исторической политике» намерены сформировать из гуманитариев. Также в его состав войдут некие «авторитетные общественные деятели», представители политических партий, общественных объединений, «экспертного сообщества», госорганов и неназванных организаций.

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Ключевую роль в работе совета будет выполнять Национальная академия наук Беларуси, на которую возложено организационное, экспертно-аналитическое и научно-методическое обеспечение его деятельности, — сказано в комментарии. — В компетенции совета будут следующие вопросы: определение стратегии и задач исторической политики, разработка подходов и мер по ее реализации; координация деятельности госорганов и иных организаций в сфере исторической политики и контроль за выполнением решений совета; подготовка в рамках компетенции проектов нормативных правовых актов и заключений; изучение и мониторинг общественного мнения по социально-гуманитарным вопросам».

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Совет сможет инициировать присвоение наименований географическим объектам и их переименование, увековечение памяти погибших воинов, известных личностей, координировать издательскую деятельность, «в том числе давать рекомендации по предупреждению и пресечению нарушений в области сохранения исторической памяти».

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«Решения совета по вопросам реализации исторической политики будут обязательными для руководства в работе всех заинтересованных», — подчеркнули в президентской пресс-службе.

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