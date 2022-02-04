4 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 23:11 — REGNUM Заявление заместителя начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуарда Басурина, ссылаясь на данные агентурной разведки, о том, что Украина ограничит выезд военнообязанных граждан мужского пола с 20 февраля 2022 года, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 4 февраля в социальной сети Facebook.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Всё. Киевский режим окончательно сошёл с ума. Если они не выпускают своих граждан за пределы страны, значит, им нужен живой таран против Донбасса, либо же живой щит против ответных действий со стороны России», — подозревает Николай П.

Многие пользователи пришли к выводу, что такие данные напрямую указывают на подготовку вооружённых сил Украины к каким-то серьёзным событиям в стране.

«Если это правда, то значит, что укры готовятся к войне. Слишком много на это указывает. Логика противится, ведь это самоубийственный шаг для Украины, но зная, что среди киевской власти есть люди со справками, ожидаешь самого худшего», — пишет Кирилл О.

Некоторые комментаторы предполагают, что украинские власти делают всё это, чтобы морально подавить свой народ, чтобы и дальше творить свои тёмные дела.

«Нагнетают, доводят население до паники. Даже в садиках и школах детей пугают агрессией России. Какое поколение вырастет? Психически неуравновешенные, заражённые ненавистью к стране, о которой не знают ничего, кроме пропагандистской лжи своих пробандеровских властей», — предрекает Тамара Г.

Дурдом Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что если есть хотя бы шанс того, что Украина пойдёт в атаку на Донбасс, то простым украинским гражданам стоит задуматься о том, чтобы оперативно покинуть пределы этой страны.

«А разве ещё не все разбежались? Ради такой власти рисковать жизнями не стоит. Украинцы, спасайтесь!» — призывает Tatyana E.

«А точно нужно молодым мужчинам идти умирать ради того, чтобы США реализовывала свои амбиции? Причём, все понимают между строк, что по факту это война с Россией, а значит, Украина похоронит молодых мужчин, так как это смертники на службе украинских вооружённых сил», — указывает Oksana P.

Ряд пользователей указывает на то, что украинские власти идут ва-банк, потому что в ином случае им придётся расстаться со своим положением, а может даже и оказаться на скамье подсудимых.

«Бандеровцы всё-таки поставили на удачу. Это последние шаги подготовки к войне. Аналогичные привели к Первой мировой, которая прежде всего снесла слабые государства и перекроила границы. Бедная Украина, её срок самостоятельности заканчивается, точнее, они его приканчивают с уверенностью», — считает Евгений З.

Падение Украины Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто убеждены, что данная информация, в конечном счёте, может и не подтвердиться, а есть вероятность, что на самом деле Украина не готовится к войне, а только лишь треплет народу Донбасса нервы.

«Я надеюсь, что это просто ограничения для военнообязанных и к войне ВСУ не готовится. Всё-таки кровопролитие будет страшным. Это никому не нужно. Ничего столько жертв не стоит, что делят между собой Украина и Донбасс», — указывает Геннадий Р.

Напомним, 3 февраля заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил на брифинге, ссылаясь на данные агентурной разведки, о том, что Украина ограничит выезд военнообязанных граждан мужского пола с 20 февраля 2022 года.