Варшава, , 21:12 — REGNUM Военное присутствие США на польской территории может усиливаться, заявил 4 февраля министр иностранных дел Польши, действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау по итогам встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Вашингтоне.

США и Польша Zbitnev/Shutterstock.com

По его словам, не надо исключать вариантов расширения военного присутствия США в Польше.

При этом Рау сослался на стратегию Североатлантического пакта, заявив, что сдерживание и оборона должны быть симметричными.

Как сообщало ИА REGNUM, с 3 февраля США начали переброску двухтысячного военного контингента в Румынию, Германию и Польшу.

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