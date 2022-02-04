Варшава, 4 февраля, 2022, 21:12 — ИА Регнум. Военное присутствие США на польской территории может усиливаться, заявил 4 февраля министр иностранных дел Польши, действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау по итогам встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Вашингтоне.

Zbitnev/Shutterstock.com США и Польша

По его словам, не надо исключать вариантов расширения военного присутствия США в Польше.

При этом Рау сослался на стратегию Североатлантического пакта, заявив, что сдерживание и оборона должны быть симметричными.

Как сообщало ИА REGNUM, с 3 февраля США начали переброску двухтысячного военного контингента в Румынию, Германию и Польшу.