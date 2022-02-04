Москва, , 21:38 — REGNUM Публикацию ответа США и НАТО России в испанской газете нельзя считать неожиданностью. Об этом 4 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат политических наук, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ни факт публикации как бы секретного документа, ни его содержание не стали большой неожиданностью. Со времён публикаций WikiLeaks стало очевидно, что тайная дипломатия — это уже понятие из прошлого, а современность становится всё более прозрачной», — заявил эксперт.

Политолог считает, что если какая-то информация становится известной в паре десятков стран, то с огромной вероятностью она станет достоянием мировой общественности. В этом смысле открытая публикация Москвой изначальных требований по гарантиям безопасности во многом была связана именно с пониманием того, что этот документ никак нельзя будет утаить, уверен Бышок. В свою очередь, пожелание американской стороны сохранить их ответ в тайне сразу показалось малореализуемым.

Что же касается содержания ответа США и их союзников по НАТО на российские требования по гарантиям безопасности, то всё оказалось ожидаемо, полагает эксперт.

Станислав Бышок «НАТО не собирается отказываться от политики открытых дверей с прицелом на Украину и, возможно, Грузию, но предлагает России продолжить переговоры по тем аспектам безопасности, которые не задевают базовые для альянса установки. В Москве такой ответ не вызвал восторгов, однако никто и не предполагал, что НАТО согласиться демилитаризовать свой восточный фланг и закрыть дорогу потенциальным новым членам альянса».

Широкие консультации по размещению ракет средней дальности и сокращению количества и масштабов учений у границ друг друга — не самый плохой вариант на сегодняшний день, учитывая относительную слабость позиции России в отношении западных стран, заключил политолог.