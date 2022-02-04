Челябинск, 4 февраля, 2022, 21:04 — ИА Регнум. В Челябинске водитель одной из маршруток вступил в конфликт с пассажирами. Об этом пишут СМИ.

Sameboat В маршрутке

Инциденту предшествовало то, что 12-летняя девочка с согласия водителя позвонила своей матери и попросила оплатить проезд путём перевода денег на номер телефона. Однако человеку за рулём показалось, что всё идёт слишком медленно, и он потребовал от подростка покинуть транспортное средство.

После этого за девочку вступились другие пассажиры. Тогда водитель потребовал и от них выйти на улицу, заявив, что автобус сломался. Правда, спустя некоторое время он остыл и продолжил движение по маршруту.