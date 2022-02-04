Сантьяго, , 21:23 — REGNUM Министерство финансов Чили ожидает роста экономики страны в 2022 году даже при наихудшем прогнозном сценарии. Об этом сообщает 4 февраля чилийское новостное агентство Emol.

Кокимбо. Чили (сс) Eduardo Lopez Lopez

Министр финансов страны Родриго Серда, представляя отчет о государственных финансах, сообщил, что наилучший сценарий предполагает рост ВВП на 4,5%, базовый сценарий — рост на 3,5%, а наихудший — на 2−2,5%.

Серда подчеркнул, что при любом сценарии налоговые поступления в 2022 году увеличатся, что позволит сократить дефицит бюджета.

«Мы верим, что можем вырасти на 3,5%, потому что мировая и, следовательно, международная экономика в этом году будут иметь значительный рост, ВВП мира в целом вырастет на 4,4%, и правда в том, что, если посмотреть на Чили, страна склонна двигаться в одном направлении с миром. Это главный двигатель роста, и мы должны стараться расти хотя бы теми же темпами, что и мир», — заявил министр.

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