Кёльн, Германия, 4 февраля, 2022, 21:02 — ИА Регнум. Оснований считать, что учащимся и сотрудникам школы им. Генриха Бёлля в городе Кёльне (Германия) что-либо угрожает, нет, сообщила 4 февраля после проверки городская полиция на своём сайте. Проверялась информация о вооружённом человеке в школе.

Pxhere.com «Боеприпасы» для страйкбола

«Проверки в классах общеобразовательной школы Генриха Бёлля и соседней начальной школы в районе Хорвайлер на предмет находящегося вооружённого человека дали отрицательный результат», — говорится в сообщении.

В полиции пояснили, что найдены «боеприпасы для страйкбольного оружия». Теперь идёт разбирательство по этому поводу. В ходе проверки учащихся организованно вывели на улицу. Операция закончилась около 14:00 (время местное).