Ханты-Мансийск, 4 февраля, 2022, 20:59 — ИА Регнум. Губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла эстафету поддержки земляков-олимпийцев в социальных сетях и передала другим югорчанам. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Оперштаб ХМАО

Марафон запустили дзюдоист, лауреат Книги рекордов России Николай Крылов и его тренер Нариман Гаджимурадов в прямом эфире с главой региона.

«Дорогие земляки, болеем за наших! Желаем побед и замечательного настроения. Ни в коем случае не болеть», — запустила интернет-флешмоб с хэштегом #ЮграПокоряетПекин Наталья Комарова.

Отмечается, что на зимние Олимпийские игры в Пекин отправились из Югры биатлонистка Кристина Резцова, лыжник Сергей Устюгов, сноубордисты Наталья и Андрей Соболевы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в столице Китая Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.