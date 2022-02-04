Женева, Швейцария, , 20:54 — REGNUM В мире за последние сутки зарегистрировано 2 871 646 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 11 527 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 4 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус

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За весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 386 548 962 носителя вируса, подтверждено 5 705 754 случая смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 3 015 863 выявленных инфицированных и 12 513 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.