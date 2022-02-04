Челябинск, , 20:52 — REGNUM В Челябинской области удалось пресечь оборот потенциально опасных говяжьих языков из Аргентины. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Мясо

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2,0 тонны этого товара поступило в регион из Ленинградской области. Однако управление ветеринарии Санкт-Петербурга установило, что эта продукция не отвечает требованиям Технических регламентов Таможенного союза по показателю «массовая концентрация инсектоакарицидов». При этом челябинским оптовикам её отправили ещё до получения результатов лабораторных исследований.

В мясе оказался препарат, предназначенный для борьбы с клещами и вредными насекомыми. Сейчас языки изъяты из оборота и возвращены поставщику.