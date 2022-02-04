Петушки, Владимирская область, , 20:49 — REGNUM В городе Петушки Владимирской школьный автобус въехал в автозаправку, сообщил портал «Зебра ТВ» со ссылкой на региональное управление МВД.

Школьный автобус Ilya Plekhanov

В момент ДТП детей в салоне автобуса не было. Также не пострадал никто из участников происшествия.

По предварительным данным в 16:20 3 февраля на 119-м километре трассы М-7 грузовик КАМАЗ столкнулся с ехавшим впереди школьным автобусом. Автобус вылетел с дороги на территорию заправки и сбил несколько колонок. По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.