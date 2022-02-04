Ереван, , 20:48 — REGNUM Онлайн-встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялась 4 февраля при посредничестве французского президента Эммануэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

Никол Пашинян и Ильхам Алиев Kremlin.ru

Как сообщили 4 февраля в пресс-службе МИД Армении, Пашинян на переговорах «подчеркнул необходимость долгосрочного урегулирования нагорнокарабахского конфликта под сопредседательством Минской группы ОБСЕ и заключения мирного соглашения».

В рамках урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе переговорщики среди прочего обсудили меры, принимаемые Ереваном и Баку по разблокировке границ, договорённость о которых была достигнута на переговорах в Москве год назад.

Читайте ранее в этом сюжете: Руководство Азербайджана говорит «о мире языком угроз» — омбудсмен Армении