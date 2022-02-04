Вашингтон, 4 февраля, 2022, 20:51 — ИА Регнум. Палата представителей США с небольшим отрывом проголосовала за принятие многомиллиардного законопроекта, целью которого является повышение конкурентоспособности Америки на фоне развития Китая, сообщает 4 февраля Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Китая и США

Законопроект, против которого выступали республиканцы, также предусматривает ускорение производства полупроводников в США. За законопроект America COMPETES Act of 2022 голосовали преимущественно демократы. Один республиканец проголосовал за принятие закона, а один демократ против.

Предполагается выделить порядка $52 млрд на производство полупроводников и $45 млрд на решение проблем цепочки поставок, которые усугубили дефицит электронных компонентов. Прежде чем проект будет отправлен в Белый дом на подпись президенту Джо Байдену, он должен пройти Сенат, где переговоры могут занять несколько недель или месяцев.