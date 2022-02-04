Вашингтон, , 20:43 — REGNUM Возглавляемая Байденом администрация США разрушила страну всего за один год, заявил 4 февраля бывший президент США Дональд Трамп.

Трамп (С) ИА REGNUM

Об этом он сообщил в подкасте Национального республиканского сенаторского комитета Red Zone.

«Нашу страну разрушили за один год», — заявил Трамп.

Признаками разрушения Трамп назвал провальный уход войск США из Афганистана, высокие темпы инфляции, положение с коронавирусом и хаос на границе.

«Очень многие вещи просто ужасны», — сказал Трамп.

Одной из причин высокой инфляции он назвал неверную стратегию энергетической политики.

«Мы были энергонезависимы, а теперь мы вынуждены обращаться к ОПЕК, к России и другим игрокам, это проблемная ситуация для нашей страны», — отметил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2020 года Трамп проиграл выборы своему сопернику Джо Байдену, но неоднократно заявлял, что считает это результатом грубых фальсификаций. При этом Трамп намекал своим сторонникам, что намерен бороться за президентское кресло в 2024 году.

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