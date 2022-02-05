Александр Полегенько,
5 февраля 2022, 13:54 — REGNUM Жителей Севастополя зима не часто радует снегопадами, а дожди в феврале здесь — обыденность. Но даже в серую и промозглую зимнюю погоду Балаклавская бухта остаётся завораживающе красивой. Своими впечатлениями с читателем делится фотокорреспондент ИА REGNUM.
Балаклавская бухта
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Балаклавская бухта
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Генуэзская крепость Чембало в Балаклаве
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Генуэзская крепость Чембало в Балаклаве
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Балаклавская бухта
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Балаклавская бухта в феврале
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Балаклавская бухта в феврале
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Балаклавская бухта в феврале
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Балаклавская бухта в феврале
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Балаклавская бухта в феврале
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Балаклавская бухта в феврале
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Балаклавская бухта в феврале
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Балаклавская бухта в феврале
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Балаклавская бухта в феврале
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Медузы в Балаклаве
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Медузы в Балаклаве
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Медузы в Балаклаве
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Медузы в Балаклаве
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Медузы в Балаклаве
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Медузы в Балаклаве
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Медузы в Балаклаве
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Балаклавская бухта в феврале
Александр Полегенько © ИА REGNUM