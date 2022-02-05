5 февраля 2022 | Время чтения меньше минуты

Александр Полегенько, , 13:54 — REGNUM Жителей Севастополя зима не часто радует снегопадами, а дожди в феврале здесь — обыденность. Но даже в серую и промозглую зимнюю погоду Балаклавская бухта остаётся завораживающе красивой. Своими впечатлениями с читателем делится фотокорреспондент ИА REGNUM.

Балаклавская бухта Александр Полегенько © ИА REGNUM

Балаклавская бухта Александр Полегенько © ИА REGNUM

Генуэзская крепость Чембало в Балаклаве Александр Полегенько © ИА REGNUM

Генуэзская крепость Чембало в Балаклаве Александр Полегенько © ИА REGNUM

Балаклавская бухта Александр Полегенько © ИА REGNUM

Балаклавская бухта в феврале Александр Полегенько © ИА REGNUM

Балаклавская бухта в феврале Александр Полегенько © ИА REGNUM

Балаклавская бухта в феврале Александр Полегенько © ИА REGNUM

Балаклавская бухта в феврале Александр Полегенько © ИА REGNUM

Балаклавская бухта в феврале Александр Полегенько © ИА REGNUM

Балаклавская бухта в феврале Александр Полегенько © ИА REGNUM

Балаклавская бухта в феврале Александр Полегенько © ИА REGNUM Балаклавская бухта в феврале Александр Полегенько © ИА REGNUM

Балаклавская бухта в феврале Александр Полегенько © ИА REGNUM

Медузы в Балаклаве Александр Полегенько © ИА REGNUM

Медузы в Балаклаве Александр Полегенько © ИА REGNUM

Медузы в Балаклаве Александр Полегенько © ИА REGNUM

Медузы в Балаклаве Александр Полегенько © ИА REGNUM

Медузы в Балаклаве Александр Полегенько © ИА REGNUM Медузы в Балаклаве Александр Полегенько © ИА REGNUM

Медузы в Балаклаве Александр Полегенько © ИА REGNUM