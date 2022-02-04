Нижний Тагил, Свердловская область, 4 февраля, 2022, 20:39 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области задержали 17-летнюю девушку, подозреваемую в наркоторговле. Она снимала в городе квартиру, сообщил журналистам старший помощник руководителя областного следственного управления СКР Александр Шульга.

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Девушка является жительницей Кушвы. Ей вменяют покушение на сбыт, совершённое группой лиц по предварительному сговору. По данным следствия, в её жилище нашли предметы и приспособления для фасовки наркотических средств. Противоправную деятельность несовершеннолетней пресекли тогда, когда она прибыла к месту нахождения очередной оптовой наркопартии весом почти 100 граммов.

Обстоятельств совершённого преступления устанавливаются. Назначен ряд судебных экспертиз, проводятся и иные следственные действия.