Вашингтон, , 20:39 — REGNUM В США сотни тысяч домов и предприятий остались без энергоснабжения из-за снежной бури после того, как метель и сильный снег настигли центральную часть страны, сообщает 4 февраля Reuters.

Без электричества Pxhere.com

После того как буря обвалила деревья на линии электропередачи, более 370 тысяч человек в Техасе, Арканзасе, Теннесси, Огайо и Нью-Йорке пожаловались на отключение энергоснабжения, согласно сайту Poweroutage.us.

Компания Memphis Light, Gas and Water указала, что более 130 тысяч потребителей остались без электричества, восстановление которого может занять несколько дней.

Накануне, 3 февраля, более 230 тысяч человек остались без энергоснабжения из-за снежной бури в центральной и восточной части США.

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