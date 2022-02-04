Салехард, 4 февраля, 2022, 20:30 — ИА Регнум. На Ямале с 7 по 12 февраля включительно приостанавливается посещение детских садов, школ и средних специальных учебных заведений. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

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В детских садах будут работать дежурные группы. Дистанционное обучение продолжится для учеников 1−8 классов. Старшеклассники будут готовиться к выпускным экзаменам. В средних специальных учебных заведениях выпускники будут обучаться очно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ЯНАО с 7 по 19 февраля продлевается ряд антиковидных ограничений.