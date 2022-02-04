София, , 20:27 — REGNUM С 1 июля в Болгарии пенсионные выплаты будут повышены на 6,1%. Об этом со ссылкой на комиссию по социальным вопросам Народного собрания (парламента) Болгарии сообщает софийская газета «24 часа».

Рукодельница. Бургас, Болгария Andrey

Согласно официальной информации, таким образом, минимальная пенсия в стране составит 392,57 левов ($230), а средний показатель ежемесячного содержания лиц на заслуженном отдыхе достигнет 573,76 левов ($335). Предполагается, что в нынешнем году на эти цели из государственного бюджета будет выделено более 14 млрд левов ($8 млрд).

В то же время представители оппозиционных партий Болгарии раскритиковали указанные планы.

По словам представителя партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии») Деницы Сачевой, в течение ближайших нескольких месяцев из-за инфляционных процессов в стране прибавка к пенсии «полностью нивелируется». Кроме того, госбюджет Болгарии может быть утвержден только к 1 апреля, что ставит под сомнение эффективность соответствующих расчетов.

Напомним, в настоящее время более 75% пенсионеров в Болгарии проживают за чертой бедности. Абсолютное большинство пожилых людей в стране не могут регулярно оплачивать счета за коммунальные услуги.

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