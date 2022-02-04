София, 4 февраля 2022, 20:27 — REGNUM С 1 июля в Болгарии пенсионные выплаты будут повышены на 6,1%. Об этом со ссылкой на комиссию по социальным вопросам Народного собрания (парламента) Болгарии сообщает софийская газета «24 часа».

Рукодельница. Бургас, Болгария
Рукодельница. Бургас, Болгария
Andrey

Согласно официальной информации, таким образом, минимальная пенсия в стране составит 392,57 левов ($230), а средний показатель ежемесячного содержания лиц на заслуженном отдыхе достигнет 573,76 левов ($335). Предполагается, что в нынешнем году на эти цели из государственного бюджета будет выделено более 14 млрд левов ($8 млрд).

В то же время представители оппозиционных партий Болгарии раскритиковали указанные планы.

По словам представителя партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии») Деницы Сачевой, в течение ближайших нескольких месяцев из-за инфляционных процессов в стране прибавка к пенсии «полностью нивелируется». Кроме того, госбюджет Болгарии может быть утвержден только к 1 апреля, что ставит под сомнение эффективность соответствующих расчетов.

Напомним, в настоящее время более 75% пенсионеров в Болгарии проживают за чертой бедности. Абсолютное большинство пожилых людей в стране не могут регулярно оплачивать счета за коммунальные услуги.

Читайте ранее в этом сюжете: В Болгарии назвали точную дату повышения пенсий