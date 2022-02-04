Москва, , 21:07 — REGNUM Главная цель опубликованного в испанской газете ответа США и НАТО — «забалтывание» переговорного процесса. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 4 февраля высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Пока нет подтверждения ни от Москвы, ни от Вашингтона, мы не можем согласиться с подлинностью документов. Но их появление весьма не случайно», — заявил эксперт.

По мнению политолога, опубликованные документы нужны, чтобы сорвать переговорный процесс.

Пойдёт «забалтывание» документов, уверен эксперт.

«К сожалению, но ни на переговорной площадке, ни обмениваясь публичными заявлениями, Россия и США так и не смогли прийти к консенсусу. Многим не нравится, что идёт вот такая переписка. Поэтому мы увидели первую ласточку, за которой последуют и другие «подробности» переговоров», — заключил Бредихин.

Напомним, что в испанской газете Pais был опубликован ответ США и НАТО на предложения России.