Манила, , 20:24 — REGNUM Пожар, произошедший в посольстве России в столице Филиппин, нанёс сильный ущерб зданию российского диппредставительства, сообщает 4 февраля МИД РФ.

Манила, Филиппины Xiquinho Silva

На данный момент причины возгорания не установлены, они выясняются.

«По предварительным данным, зданию нанесен значительный ущерб. Причины возгорания выясняются», — указано в сообщении.

Никто из сотрудников посольства или работников обслуживающего персонала, не пострадал. Люди были своевременно эвакуированы.

«Во взаимодействии с филиппинскими экстренными службами основной очаг возгорания был оперативно ликвидирован, в ближайшее время работы по тушению пожара будут завершены», — сообщает МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 4 февраля в здании посольства России в Маниле произошел серьёзный пожар.

Читайте ранее в этом сюжете: В здании российского посольства на Филиппинах произошло возгорание