Оттава, , 20:37 — REGNUM Полиция Оттавы пригрозила положить конец якобы опасной акции протеста сотен дальнобойщиков, на восемь дней перекрывших центр канадской столицы с требованием отменить приказ об обязательной вакцинации от COVID-19, сообщает 4 февраля Reuters.

Протест против вакцинации от коронавируса в США (сс) Felton Davis

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Протест дальнобойщиков является беспрецедентным по канадским меркам. Начальник полиции Оттавы Питер Слоли рассказал, что еще сотни дальнобойщиков планируют въехать в город в грядущие выходные.

Примечательно, что антивакцинная блокада грамотно организована, что отражает намерение дальнобойщиков стоять до конца.

Напомним, что Канадские дальнобойщики объявили себя «свободным конвоем» и окружили столицу страны Оттаву в знак протеста против приказа властей об обязательной вакцинации от коронавируса. При этом 90% дальнобойщиков вакцинированы, но считают данный вопрос принципиальным.

Протест начался в минувшую пятницу, 28 января, и по началу был проигнорирован премьер-министром Канады Джастином Трюдо и местными СМИ.

Отметим, что экономика США сильно зависит от водителей грузовиков, которые доставляют почти 70% всех грузов в страну, что составляет $671 млрд стоимости промышленных и розничных товаров, перевозимых только в Штатах. Ещё $295 млрд приходится на логистические операции с дальнобойщиками Канады и $195,6 млрд — на операции с Мексикой.