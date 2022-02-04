Салехард, 4 февраля, 2022, 20:20 — ИА Регнум. На Ямале до 19 февраля включительно продлены антиковидные ограничения. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Александр Куликов ИА REGNUM Медицинский работник в защитном костюме в ковидном госпитале

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А именно, продлеваются ограничения на проведение массовых мероприятий, государственные услуги предоставляются удалённо, сохраняется требование перевести не менее 50% сотрудников на удаленный режим работы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в ЯНАО на 4 февраля зарегистрировано 80 386 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 64 122 человека, 988 скончались.