Тимур Кондратьев, 4 февраля 2022, 23:14 — REGNUM Решение Московской межрегиональной транспортной прокуратуры инициировать возбуждение уголовного дела о мошенничестве более чем на 800 миллионов рублей при оборудовании интернетом поездов «Сапсан» стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 4 февраля в социальной сети «ВКонтакте».
»Хорошо, что выявили факт хищения. Деньги вернут, виновных посадят», — уверен Rodoslav S.
Многие пользователи оказались рады тому, что факт хищения всё-таки был вскрыт и виновные, надеются граждане, вскоре окажутся на скамье подсудимых.
«У нас реально, куда не плюнь, везде хищения! А мы потом удивляемся, почему всё разваливается», — пишет Леся К.
Некоторые комментаторы отмечают, что столь внушительные суммы денег, утекшие нелегальным способом, указывают на невнимательность контролирующих органов.
«Это, кстати, в очередной раз доказывает, что система контроля за государственными закупками и руководство госсобственностью работают неэффективно априори. Нужно следить за каждой тратой, её целесообразностью, эффективностью. Частник все эти факторы учитывает и максимально эффективно вкладывает каждый рубль, а тут 600 миллионов куда-то просто взяли и исчезли! Государство всё в больших объемах создаёт, госпредприятия — это уже почти СССР со стопроцентной долей собственности у власти, но контроля за этим как в Советском Союзе почему-то должного нет», — отмечает Иван Е.
Часть людей убеждена, что система контроля за распределением бюджетных средств в России имеет настолько широкие щели, что удивительно, как вообще кто-то умудряется оказаться под следствием.
«Виноват не вор, а тот, кто дал возможность ему таковым стать. Если бы в РЖД была исключена сама возможность хищения, то этого бы просто не произошло. Рыба гниёт с головы, как известно», — написала Анна С.
Ряд пользователей указывает на то, что в данное хищение вскрылось только потому, что похитители народных денег просто не поделили между собой добычу.
«Тогдашним событиям уже скоро пять лет исполнится.
«Ничего нового! Тут больше удивляет тот факт, что дело дошло до возбуждения уголовного дела. Видимо, кто-то с кем-то забыл поделиться украденным», — подозревает Юрий Ш.
Отдельные комментаторы отмечают, что чем чаще вскрываются подобные факты хищения, тем больше становится понятно, что проблема с коррупцией в России никуда не делась и актуальна, как никогда.
«Заметил, что как только в России поймают очередных воров, то сразу все так сильно удивляются. А меж тем борьба с хищениями идёт полным ходом, а воров меньше почему-то не становится. Дай боже памяти… кто-то сравнивал сумму денег, потраченных на ремонт Большого театра с бюджетом, выделенным Илоном Маском на запуски космических ракет. Реставрация оказалась куда дороже, чем бороздить космические просторы. А воз и ныне там», — написал Алексей З.
Напомним, 2 февраля пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры сообщила о том, что ведомство инициировало возбуждение уголовного дела о мошенничестве более чем на 800 миллионов рублей при оборудовании интернетом поездов «Сапсан». Отмечается, что в период с 2017 по 2019 год на данном типе поездов производили эксплуатацию систем для обеспечения состава интернетом, но стоимость работ оказалась значительно завышена, а среди затрат исполнитель указал оборудование, которое уже было установлено ранее.