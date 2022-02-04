Бразилиа, , 20:36 — REGNUM Президент Перу Педро Кастильо сообщил, что в ходе встречи со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару дал обязательства по содействию бразильским инвестициям и укреплению здравоохранения в приграничных зонах, передаёт перуанское новостное агентство Andida.

Педро Кастильо Braian Reyna Guerrero

Глава государства также обратил внимание на меморандум о взаимопонимании, подписанный министерством здравоохранения Бразилии и перуанским страховым агентством EsSalud, который позволит развивать телемедицину, провести дополнительное обучение медицинского персонала и улучшить

Кастильо сообщил об обещании Болсонару посетить Перу в июне 2023 года.

Напомним, 3 февраля Педро Кастильо в сопровождении министра иностранных дел Сесара Ланды, министра обороны Хосе Гавидии и министра внешней торговли и туризма Роберто Санчеса провел встречу с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Встреча состоялась в бразильском городе Порту-Велью, штат Рондония.

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с транспортным сообщением, как речным, так и воздушным; торговля и доступ к рынкам, а также приграничное сотрудничество в вопросах обороны, безопасности.

В рамках своего визита президент Перу в сопровождении первой леди Лилии Паредес также посетил Центр исследований агролесоводства EMBRAPA и заявил о намерении использовать полученные знания при разработке Второй аграрной реформы.

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