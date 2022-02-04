Москва, , 20:06 — REGNUM В российском сегменте интернета массовый сбой коснулся WhatsApp и Instagram, а также операторов связи, свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector от 4 февраля.

Instagram StockSnap

Так, сбой наблюдается в работе МТС и Тele2. Также указывается на сбои в работе Telegram.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в работе провайдера Ростелеком и соцсети «ВКонтакте» вечером 4 февраля произошёл сбой.

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