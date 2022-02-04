Москва, 4 февраля, 2022, 20:06 — ИА Регнум. В российском сегменте интернета массовый сбой коснулся WhatsApp и Instagram, а также операторов связи, свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector от 4 февраля.

StockSnap Instagram

Так, сбой наблюдается в работе МТС и Тele2. Также указывается на сбои в работе Telegram.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в работе провайдера Ростелеком и соцсети «ВКонтакте» вечером 4 февраля произошёл сбой.