Москва, , 20:19 — REGNUM Союз Украины, Британии и Польши, а, вероятно, и Турции, вполне возможен. Об этом 4 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Польша

«Такой союз может возникнуть вокруг конкретных задач, то есть для решения определённой проблемы. Это модный последние годы формат «coalition of the willing», позволяющий обходить громоздкие и нередко устаревшие структуры старых блоков. Но для его формирования нужен конкретный план действий», — заявил эксперт.

По мнению политолога, такого плана ещё нет. Эксперт скептически оценивает возможность формирования общей стратегии по украинскому вопросу, особенно сильный скепсис у Неменского вызывает Турция, которая явно не захочет разрывать все отношения с Россией.

Для отношений Лондона и Варшавы в таком союзе вообще нет ничего нового — Польша и внутри ЕС стремилась рассматривать Великобританию как основного партнёра, она старается сохранить с ней приоритетные отношения и теперь, полагает Неменский.

«Удастся ли им привлечь к своим действиям Турцию так, чтобы можно было говорить о стабильном союзе, пока что большой вопрос», — заключил политолог.

Напомним, что в Киеве заявили о переносе создания создании союза Британии, Украины и Польши.