Москва, , 19:56 — REGNUM В пятницу, 4 февраля в Пекине прошла торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр. Российских спортсменов поддержал президент России Владимир Путин. Он совершил визит в столицу Китайской Народной Республики и посетил церемонию открытия Игр. Глава государства выразил уверенность в том, что на Олимпиаде российские спортсмены выступят достойно.

Пиктограммы Олимпийских игр — 2022 в Пекине Цитата из YouTube

В социальных сетях российских олимпийцев поддержали и «депутаты новой волны». По оценке экспертов ЭИСИ, им свойственны близость к людям и неравнодушие, и именно эти качества ярко проявились в словах поддержки и мотивации для нашей сборной.

Олег Леонов («Новые люди»). «Я искренне болею за наших, они всю жизнь «впахивали» ради победы на прошедших соревнованиях. Уверен, что они сделают для победы в Пекине все возможное и невозможное», — написалзаместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений(«Новые люди»).

Обращение к российским олимпийцам опубликовал в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия»).

«Нашу сборную в этом году представляют 212 спортсменов. Каждому из них я хочу пожелать удачи, победы и сказать: мы восхищаемся вами. Мы болеем за вас. С флагом или без, вы представляете нашу страну. Мы гордимся вами!», —заключил он.

Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Амельченкова («Единая Россия») подчеркнула, что российская сборная как никогда нуждается в поддержке, и пожелала ребятам силы духа, мужества и спортивного везения.

«усть мы далеко от Пекина, наша сборная точно почувствует победную энергию всех жителей страны», — резюмировала депутат.

«От себя лично желаю успехов всей команде российских спортсменов, Россия — страна спорта больших достижений, и мы из года в год занимаем лидирующие позиции в мировых состязаниях. Уверен, эта Олимпиада не станет исключением, и домой наши атлеты вернутся с медалями», — написалАндрей Гимбатов («Единая Россия»), член Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.

Юлия Оглоблина («Единая Россия»), заместитель председателя Госдумы по аграрным вопросам, рассказала подписчикам, что в олимпийских соревнованиях по лыжным гонкам примет участие спортсмен из Мордовии Артем Мальцев.

«Артём — воспитанник комплексной спортивной школы олимпийского резерва Мордовии. В Пекине у него олимпийский дебют, держу кулачки за него и наших спортсменов, представляющих Россию во всех видах спорта. Желаю им удачи и верю в победу!», — отметила депутат.

Спортсменов из региона своего избрания поддержал Максим Иванов («Единая Россия»), член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Михаил Григоренко, Сергей Плотников и Екатерина Добродеева», — рассказал он. «Здесь у нас в Хабаровском крае мы с особым вниманием будем следить за выступлением мужской и женской хоккейных сборных, где выступают наши земляки», — рассказал он.

Удачи российской сборной пожелал заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев («Единая Россия»). В своем посте на Facebook он поделился с подписчиками интересным фактом: в Кемеровской области, в небольшом городе Таштаголе, воспитывают будущих чемпионов.

Игорь Слуев, Наталья Соболева и Кристина Пауль едут на Олимпиаду в Пекин. Игорю и Кристине всего по 23 года, Наталье — 26 лет, а они уже прошли большой путь, чтобы сегодня представлять нашу страну! Уверен, что в нашей сборной много таких молодых и целеустремленных спортсменов», — отметил депутат. «Сразу три таштагольских сноубордистаедут на Олимпиаду в Пекин. Игорю и Кристине всего по 23 года, Наталье — 26 лет, а они уже прошли большой путь, чтобы сегодня представлять нашу страну! Уверен, что в нашей сборной много таких молодых и целеустремленных спортсменов», — отметил депутат.

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева («Единая Россия»)отметила, что будет болеть за «всех наших дорогих олимпийцев».

«Но я лично отдаю свое сердце самой юной участнице сборной — пятнадцатилетней фигуристке Камиле Валиевой», — отметила депутат.

Поддержала российских олимпийцев также Екатерина Стенякина («Единая Россия») член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

«Российские спортсмены готовы к борьбе, и им очень нужна наша поддержка! Наши спортсмены выступают в Пекине снова без гимна и государственной символики. Но они знают, что дома мы все болеем за них и держим кулачки», — написала она.

Жанна Рябцева («Единая Россия»), заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды призвала своих подписчиков написать спортсменам из Свердловской области добрые слова поддержки, отметив аккаунты олимпийцев в своем посте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мониторинг деятельности «депутатов новой волны» — одно из направлений работы Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), который ранее неоднократно публиковал информацию о губернаторах новой волны. Вместе с депутатами они являются важным элементом кадровой политики обновления, проводимой президентом России Владимиром Путиным.

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