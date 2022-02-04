«Депутаты новой волны» поддержали российских олимпийцев в соцсетях
Москва, 4 февраля, 2022, 19:56 — ИА Регнум. В пятницу, 4 февраля в Пекине прошла торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр. Российских спортсменов поддержал президент России Владимир Путин. Он совершил визит в столицу Китайской Народной Республики и посетил церемонию открытия Игр. Глава государства выразил уверенность в том, что на Олимпиаде российские спортсмены выступят достойно.
В социальных сетях российских олимпийцев поддержали и «депутаты новой волны». По оценке экспертов ЭИСИ, им свойственны близость к людям и неравнодушие, и именно эти качества ярко проявились в словах поддержки и мотивации для нашей сборной.
Обращение к российским олимпийцам опубликовал в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия»).
Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Амельченкова («Единая Россия») подчеркнула, что российская сборная как никогда нуждается в поддержке, и пожелала ребятам силы духа, мужества и спортивного везения.
«От себя лично желаю успехов всей команде российских спортсменов, Россия — страна спорта больших достижений, и мы из года в год занимаем лидирующие позиции в мировых состязаниях. Уверен, эта Олимпиада не станет исключением, и домой наши атлеты вернутся с медалями», — написалАндрей Гимбатов («Единая Россия»), член Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.
Юлия Оглоблина («Единая Россия»), заместитель председателя Госдумы по аграрным вопросам, рассказала подписчикам, что в олимпийских соревнованиях по лыжным гонкам примет участие спортсмен из Мордовии Артем Мальцев.
Спортсменов из региона своего избрания поддержал Максим Иванов («Единая Россия»), член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.
Удачи российской сборной пожелал заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев («Единая Россия»). В своем посте на Facebook он поделился с подписчиками интересным фактом: в Кемеровской области, в небольшом городе Таштаголе, воспитывают будущих чемпионов.
Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева («Единая Россия»)отметила, что будет болеть за «всех наших дорогих олимпийцев».
Поддержала российских олимпийцев также Екатерина Стенякина («Единая Россия») член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Жанна Рябцева («Единая Россия»), заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды призвала своих подписчиков написать спортсменам из Свердловской области добрые слова поддержки, отметив аккаунты олимпийцев в своем посте.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, мониторинг деятельности «депутатов новой волны» — одно из направлений работы Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), который ранее неоднократно публиковал информацию о губернаторах новой волны. Вместе с депутатами они являются важным элементом кадровой политики обновления, проводимой президентом России Владимиром Путиным.
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