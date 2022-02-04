Бухарест, , 19:49 — REGNUM Совместное заседание на уровне правительств Румынии и Болгарии состоится в сентябре 2022 года в Софии. К такому решению в ходе телефонного разговора пришли премьер-министр Румынии Николае Чукэ и его болгарский коллега Кирил Петков, сообщает 4 февраля бухарестский информационный портал News.ro.

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков Mi.government.bg

Согласно официальной информации, Чукэ и Петков выразили намерение интенсифицировать двустороннее сотрудничество и реализовать десятки масштабных политических и экономических программ между Бухарестом и Софией.

В частности, планируется открыть новые транспортные маршруты через Дунай, упростить процедуру таможенного досмотра на административных границах двух государств, а также заключить новые контракты в энергетической сфере.

Как ожидается, в течение ближайшего месяца глава правительства Болгарии посетит с рабочим визитом Бухарест. «Это будет первым шагом в подготовке осеннего заседания представителей двух правительств», — резюмировал Петков.