Лима, 4 февраля, 2022, 20:33 — ИА Регнум. Премьер-министр Перу Эктор Валер Пинто намерен сделать одним из направлений своей работы содействие экономическому развитию Перу, основой которого должны стать международные инвестиции и уважение крупных, средних и малых горнодобывающих и нефтяных компаний страны, под которым имеется в виду поддержание законности и предсказуемость правительства. Об этом он заявил 3 февраля в интервью TVPerú.

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Политик указал, что принципы его работы на посту премьер-министра должны быть согласованы с различными фракциями Конгресса. Он также заявил о намерении вести сотрудничество с различными группами интересов, такими как профсоюзы, бизнес и некоторые гражданские организации.

Вторым направлением работы политик назвал социальное развитие с акцентами на здравоохранение, образование, доступ к жилью и обеспечение доступа населения к общественным благам, таким как водоснабжение. По словам Валера, этих благ лишена большая часть населения. «Правительство будет вести курс на социальное развитие через расширение доступа к базовым услугам», — заверил он.

Третьим направлением работы премьер-министр назвал защиту экологии, что предсказуемо в свете недавнего разлива нефти.

Напомним, Эктор Валер Пинто занял пост 1 февраля, когда поменялись девять министров правительственного кабинета.