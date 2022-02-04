Берлин, , 19:46 — REGNUM Истребители ВВС США F-15E, истребители Военно-воздушных сил Норвегии и Британии несколько раз поднимались в воздух 3 февраля для сопровождения военных самолетов ВКС России, сообщает 4 февраля пресс-служба Штаба союзного авиационного командования НАТО, размещённая в Германии.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Американские F-15E взлетали и сопровождали российские истребители у границ воздушного пространства стран союзников над Балтийским морем. Норвежские и британские истребители сопровождали российские летательные аппараты, следовавшие из Баренцева в Северное море», — указано в сообщении.

Отмечено, что российские самолеты «ни разу не входили в воздушное пространство союзников, все взаимодействие было безопасным и профессиональным».

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