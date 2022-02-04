Москва, 4 февраля, 2022, 19:45 — ИА Регнум. Тело Ксении Сапожковой («мисс Кузбасс — 2010») найдено в Новой Москве, передаёт 4 февраля Life. Местонахождение указал Александр Попов, муж, подозреваемый в её убийстве.

Якуб Шиканедер. Убийство в доме

В управлении СКР по Москве сообщили, что мужчина «сознался в убийстве и дал подробные изобличающие показания», добавив затем:

«Сегодня в ходе проведения следственных действий следователями и криминалистами совместно с сотрудниками Московского уголовного розыска тело женщины было обнаружено в лесополосе на территории Новой Москвы».

В СКР уточняют, что в январе 2022 года муж Сапожковой заявил в полицию о пропаже жены, которая якобы в августе прошлого года «уехала в неизвестном направлении». Позже он рассказал следствию, будто бы «жена выходит с ним на связь через социальные сети», давая понять, что находится за рубежом.

Однако в ходе проверки выяснилось, что Россию женщина не покидала. Затем в ходе расследования уголовного дела Попов сознался в убийстве, его арестовали.

«Ксения была убита во время ссоры, — цитирует РЕН-ТВ человека, знакомого с ходом расследования. — Тело муж решил закопать в лесу».

Отмечается также, что он почти год вел социальные сети убитой, переписывался с её близкими от её имени. Уточняется также, что тело женщины он расчленил.