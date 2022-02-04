Лима, , 20:23 — REGNUM Новый премьер-министр Перу Эктор Валер Пинто не признает обвинений в домашнем насилии, о которых, как он заверил, ему стало известно лишь после их распространения в прессе. Об этом он заявил 4 февраля в интервью Radio National.

Насилие Publicdomainpictures.net

Политик подчеркнул, что после того, как он заслужил доверие президента Педро Кастильо и стал премьер-министром, он уйдет в отставку, только если президент попросит его об этом.

«Если президент, проанализировав ситуацию, попросит меня подать в отставку, я должен это сделать, у меня нет возражений», — сказал он.

Ранее дочь чиновника обвинила его в домашнем насилии. В СМИ активно обсуждаются некоторые провокационные посты чиновника в социальных сетях.

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